-İSTANBUL'DA 2 GÜN DAHA KAR İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam ve gece boyunca öncelikle Anadolu yakası, ardından da il genelinde kuvvetlenmesinin beklendiğini ifade ederek, kentteki kar yağışının yarın akşama kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti. Yıldırım, İstanbul'da bu sabah ölçülen en düşük sıcaklıkların Sarıyer, Kartal ve Eminönü'nde sıfır, Samandıra, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Florya'da eksi 1 ve Çatalca'da eksi 3 olduğunu bildirdi. Kar kalınlıklarının Kartal'da 3, Çatalca'da 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 santimetre olarak ölçüldüğünü dile getiren Yıldırım, ''İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının, bu akşam ve gece öncelikle Anadolu yakasında ardından da il genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Kar yağışı yarın akşama kadar sürecek'' dedi. Yıldırım, kar yağışının yarın yine aralıklarla devam edeceğinin ve akşama kadar süreceğinin tahmin edildiğini bildiren Yıldırım, cuma gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini ve havaların ısınmaya başlayacağını söyledi. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yarın aralıklı kar yağışlı eksi 1-3, cuma günü parçalı bulutlu 0-7, cumartesi günü parçalı az bulutlu 2-10 ve pazar parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli 4-12 derece olacağını kaydetti. Mustafa Yıldırım, poyraz fırtınasının da yarın İstanbul'da etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade ederek, bu gece ve yarın İstanbul'un başta yüksek kesimlerinde olmak üzere görülecek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.