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Yaşam

İstanbul'da 2 bin 200 yıllık taç ele geçirildi

İstanbul'da altın taç ve gümüş tası 1 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı

20 Şubat 2018 22:04

İstanbul'da  tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele düzenlenen operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. 

500 bin dolara anlaşma sağlandı

Polis ekipleri, şüphelilerle antikacı kılığında irtibat kurarak tarihi eserleri satın almak istedi. Şüpheliler tarihi eserler karşılığında kendilerini antikacı olarak tanıtan polislere yaklaşık M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen altın taç ve gümüş tası 1 milyon Dolar'a satmak istedi. Şüpheliler, yapılan pazarlıkla tarihi eserleri 500 bin dolara satmaya anlaştı. 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerle Fatih'te bir otelde buluşma ayarlayarak operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanlarında bulunan poşetlerde, aralarında Hellenistik döneme ait M.Ö. 200 yıllarına ait olduğu değerlendirilen 'Diadem' adı verilen altın taç, akik taşlı altın yüzük ve saf gümüşten yapılan 'Urne' tası ele geçirildi. Polis ekipleri saf gümüşten yapılan 'Urne' tasının kırılmış olduğunu belirledi. 

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği tarihi eserleri incelemek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne göndereceği öğrenildi. (DHA)

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