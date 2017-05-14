İstanbul'da 1999 depreminden sonra belirlenen toplanma alanlarının sayısı 493'den 77'ye düştü!

1999 depreminin ardından İstanbul’da Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde belirlenen 493 boş alandan geriye 77 adet toplanma alanı kaldığı ortaya çıktı. CHP’li Meclis üyesi Servet Baylan, 493 boş alan içerisinde özel mülkiyet alanlarının da yer aldığını belirterek, “Yanlış üstüne yanlış yapılmış. Özel mülkiyet alanları imara açılınca, kamu alanları satılınca elde 77 adet boş alan kalmış. İnşallah deprem olmaz. İstanbul hazır değil. Şu an askeri alanlar bu yönde değerlendirilmeli” dedi.

"20 hektardan büyük değil"

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu 2016 yılının aralık ayında olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tamamladı. CHP’li Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan bir rapor hazırladı. Rapor, İstanbul’un olası bir deprem felaketine hazır olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Raporda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 77 adet toplanma alanının bulunduğu belirtildi.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde toplanma alanlarına ilişkin bir tanım bulunmadığı için 77 alanın boş olduğu ve imar planlarında farklı fonksiyonlarda kaldığı ifade edildi. Söz konusu alanların, 20 hektardan büyük olmadığı, açık ve yeşil alanlar olarak ayrıldığı kaydedildi.

Raporda, bir de küçük ölçekte geçici toplanma alanlarının belirlendiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “39 ilçe belediye başkanlıkları ile yapılan çalışmalar neticesinde 130 ana tahliye alanı ve 2 bin 275 toplanma alanı belirlenmiş olup, güncelleme çalışmaları ilçe belediye başkanlıkları ile hâlâ devam etmektedir. Belirlenen toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi konusunda ise bir mevzuat bulunmamaktadır.”

İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda yer alan CHP’li Meclis üyesi Servet Baylan rapor sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “493 alan 77’ye düşmüş. Zaten bu alanları belirlerken de özel mülkiyet alanlarını da koymuşlar. İstanbul’da yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor. İnsanlar nereye sığacak? İnşallah deprem olmaz. Üstelik belirlenen alanların da boyutları çok büyük değil. Bunun yasal mevzuatta olmaması da büyük sorun.

Bu alanlar da yarın imara açılabilir. Yasal zeminin oluşturulması, toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi gerek. Toplanma alanıyla da bitmiyor ki. Olası bir deprem sonrası insanların yaşayacakları alanlara da ihtiyaç var. Şu an askeri alanlar gündemde. Bu alanların deprem ve toplanma alanı olarak belirlenmesi, yeşil alan yapılması gerekli.”

"Yerlerinde gökdelenler esiyor"

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin verdiği bilgilere göre 1999 - 2003 arası belirlenen deprem toplanma alanlarından imara açılanların bazıları şöyleydi:

* Torunlar’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı

* üzerinde Zorlu AVM’nin yer aldığı Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün arazisi

* Şu an Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yer aldığı Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı

* Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi

* Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan

* Zeytinburnu’ndaki 16.9 kulelerinin yer aldığı arazi