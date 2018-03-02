İstanbul'da 19 ilçede geniş çaplı elektrik kesintisi!

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak trafo yenileme ve yalıtım çalışmaları nedeniyle bir çok bölgeye sabah saatlerinden itibaren elektrik verilmeyecek.

Elektrik kesintisi yaşanacak mahallelerin listesi şöyle:

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 9. Cd., 10. Cd., ZÜMRE Sk., PAPATYA Sk., GARDENYA Sk., 6. Cd., 7. Cd., FİRDEVS Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00 - 19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12126-20842-20845-20846-20847-20841-20843-20844-20848)

ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında11:30 - 13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11582-1261)

BAŞAK Mh., LADİN Sk., SEDİR Sk., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12164-11201)

ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında09:30 - 11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11581-1260)

MERKEZ Mh., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., ATATÜRK Cd., ÖZDENLER Sk., GÖKHAN Sk., NANE Sk., SERDAR Sk., BAYRAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında10:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11694-669)

GÜZELTEPE Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11867-28330 tm)

ÇIRÇIR Mh., GÜZEL Sk., ATİLLA Sk., BİLGİÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11876-28520 tm)

RAMİ YENİ Mh., PAŞA BABA Sk., PALABIYIK Sk., REŞADİYE Cd., BÜYÜLÜ Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11947-8085)

AKŞEMSETTİN Mh., OĞUZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11896-28121 TM)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11949-8108)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11950-8108)

MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., KARACABEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11951-8253)

YUNUS EMRE Mh., 1400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11902-28030 tm)

RAMİ YENİ Mh., BOŞNAK HIDIRBEY Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., PAŞA BABA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11946-8512)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11948-8108)

YAVUZ SELİM Mh., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 3/3A Sk., 3/1A Sk., 4/1. Sk., 4. Sk., 4/2. Sk., SANCAKTEPE Mh., 3/1C Sk., BİRLİK Cd., 2/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12093-18545)

ZÜBEYDE HANIM Mh., 1463. Sk., 1464. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12000-28031 TM)

YEŞİLKENT Mh., G-620 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında09:00 - 19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12036-20534 DP:7)

HABİBLER Mh., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12047-29451 tm)

ALİ KUŞÇU Mh., BAŞMÜEZZİN Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., FAHRİBEY Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., FATİH Cd., BAŞHOCA Sk., FEVZİPAŞA Cd., HAFIZPAŞA Sk., MİSVAK Sk., MUSANNİF Sk., MÜKERRİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12086-2264)

YAVUZ SELİM Mh., 26/A Sk., BİRLİK Cd., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 26/B Sk., İNÖNÜ Mh., BAĞCILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12095-18551)

YAVUZ SELİM Mh., 4/12. Sk., 5/14. Sk., 5. Sk., 4/15. Sk., 5/13. Sk., 5/12. Sk., 5/14A Sk., 5/11. Sk., 4/11. Sk., 4/13. Sk., 1. Sk., 4. Sk., 5/9. Sk., 5/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12096-18562)

BARBAROS Mh., 19/2. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 17. Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 21. Sk., KAZIM KARABEKİR Mh., 1/19A1. Sk., 1/19C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12094-18553)

KARADOLAP Mh., GELİNCİK Sk., NAMIK KEMAL Cd., YENİYOL Sk., ASMALI Cd., MAKARA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında09:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12128-28402 TM)

MAHMUTBEY Mh., ATLAS Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12132-31726)

GÜNEŞTEPE Mh., ANİBAL Sk., ÇEKİRDEKSİZ Sk., GÜNGÖREN Cd., NURCAN Sk., ŞAHİKA Sk., TUNA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12134-136)

AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında08:30 - 12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12138-9820)

GÜRSEL Mh., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., FESTİVAL Sk., NURTAÇ Cd., ELYAF Sk., İCABET Sk., YEŞİLTEPE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında08:30 - 18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12139-9324)

MEVLANA Mh., 835. Sk., 836. Sk., 836/1. Sk., 835/1. Sk., 902. Sk., 904. Sk., SEFA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında08:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12112-28321 TM)

KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., DAĞÇİLEĞİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12120-27671-27471)

GÖKTÜRK MERKEZ Mh., CUMHURİYET Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:30 - 12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12140-9462)

GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında13:30 - 17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12141-9577)

GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.ATA Sk., İSTANBUL Cd., GÖKTÜRK Cd., TELEKOM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında13:30 - 17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12142-9588)

KARADOLAP Mh., NAMIK KEMAL Cd., ÇIRÇIR Cd., ULAŞAN Sk., 1.ZAFER Sk., 4.MENEKŞE Sk., SAYA YOLU Cd., DİREK Sk., ASMALI Cd., ÖRGÜ Sk., 3.ŞAHİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12143-28402 TM)

GÜNEŞLİ Mh., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12146-31695)

İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12148-28446 TM)

BARIŞ Mh., GAZİ Sk., ADAKENT Cd., ÇİFTLİK Cd., ATATÜRK Bul., YEŞİL Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., EMİRGAN Sk., NİGAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında09:00 - 13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12123-21956-21968-21967-2191-21966-21964-21963-21965-21962-22216-21959-21960-21958-21957-20455-20460-20458-20457-20456-20459-22562-20364-20363-20365-20366-22932-20211)

ESENTEPE Mh., 2367. Sk., 2377. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12152-29580 tm)

MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12160-8837-8680-8405)

ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., GİYİMKENT 1. Sk., GİYİMKENT 10. Sk., GİYİMKENT 11. Sk., GİYİMKENT 12. Sk., GİYİMKENT 13. Sk., GİYİMKENT 14. Sk., GİYİMKENT 15. Sk., GİYİMKENT 16. Sk., GİYİMKENT 17. Sk., GİYİMKENT 18. Sk., GİYİMKENT 19. Sk., GİYİMKENT 2. Sk., GİYİMKENT 20. Sk., GİYİMKENT 3. Sk., GİYİMKENT 4. Sk., GİYİMKENT 5. Sk., GİYİMKENT 6. Sk., GİYİMKENT 7. Sk., GİYİMKENT 8. Sk., GİYİMKENT 9. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12161-18301 DM 18328-18337-18327-18332-18326-18325-18335-18333-18324-18329-18302-18303-18304-18305-18310-18308-18307-18306-18311-18313-18312-18314-18318-18317-18316-18315-18314)

BAŞAK Mh., IHLAMUR Sk., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12162-12122)

BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., İMSAK Sk., ORKİDE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12166-12103)

BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., İMSAK Sk., ORKİDE Sk., MENEKŞE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12167-12104)

BOZKURT Mh., BİLEZİKÇİ Sk., EŞREF EFENDİ Sk., SEYMEN Sk., BAYSUNGUR Sk., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., BARUTHANE Cd., TÜRKBEYİ Sk., DUATEPE Mh., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., BOZKURT Cd., BARUTHANE Cd., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., MERKEZ Mh., AHENK Sk., FERİKÖY FIRIN Sk., GÜVENÇ Sk., İYİNİYET Sk., ESEN Sk., DARÜLACEZE Cd., FERİKÖY Mh., BOZKURT Cd., KURTULUŞ Cd., SAVAŞ Sk., BARUTHANE Cd., TEŞVİKİYE Mh., ŞAKAYIK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ÖMER AVNİ Mh., SARAY ARKASI Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., SARAY ARKASI Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., HASKÖY MEKTEBİ Sk., HACI ŞABAN MEKTEBİ Sk., SADİKİYE Sk., ÇÖP ÜSTÜ Sk., MEMURLAR Sk., NEHİR Sk., KİRACI ODALARI Sk., HARAP ÇEŞME Sk., OKMEYDANI Cd., TAŞKESEN Sk., HAZAR Sk., KADRİYE Sk., MERHAMET Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., SÜRÜCÜLER Sk., NAMAZGAH ALTI Sk., PİRİPAŞA Mh., TAŞKESEN Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., MÜVERRİH ÇIKMAZI Sk., HÖRGÜÇ Sk., BERABERLİK Sk., SOLAK ÇEŞME Sk., SÜRÜCÜLER Sk., AKGEYİK Sk., GÖKTUĞ Sk., BEZİRGAN Sk., İLK DURAK Sk., KAZAK Sk., UMUT Sk., ECDAT Sk., FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI Sk., YILDIRIM Sk., ŞİRİN BAHÇE Sk., ŞATAFATLI Sk., DEREİÇİ Sk., SAKIZLI BOSTAN Sk., ŞABAN DERESİ Sk., ÇAKIRKEYF Sk., FETİHTEPE Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., SOLAK ÇEŞME Sk., OKÇULAR YOLU Sk., İLK DURAK Sk., SOLAK ÇEŞME ARALIĞI Sk., KESKİN ARALIĞI Sk., KESKİN Sk., ANA YURT Sk., DEREİÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12153-3108-3116-3192-3287-3396-3435-3485-3540-3780-3975)

DUATEPE Mh., ÇOBANOĞLU Sk., FERİKÖY Mh., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., KUYULUBAĞ Sk., HİLAL Sk., BAYIR Sk., BOZKURT Cd., KURTULUŞ Cd., OZAN Sk., SAVAŞ Sk., ŞAHİN Sk., ŞEHİT ERDEM CANBAŞ Sk., YAYLA Mh., ÖZDEN Sk., OZAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında09:00 - 20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12155-3529-3544)

KÜÇÜK KILIÇLI Mh., ALİPAŞA Mh., HARMAN PINAR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12156-25015-25584-25837-25857)

BAŞAK Mh., ALİ SOYLU Cd., İMSAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12165-12158)

HÜRRİYET Mh., ALBATROS Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., MARTI Sk., PUHU KUŞU Sk., İSKETE Sk., İBİBİK Sk., KARTAL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12157-20645)