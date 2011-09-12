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İstanbul'da 19 Eylül'de toplu taşıma yarım gün ücretsiz İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 20:55

-İstanbul'da 19 Eylül'de toplu taşıma yarım gün ücretsiz İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü trafik sorunu yaşanmaması için İstanbul'da belediyeye ait toplu ulaşım araçları, 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantılarının ilk birleşiminde, AK Parti ve CHP Grubu ortak bir yazılı önerge vererek okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının 06.00 ile 13.00 saatleri arasında ücretsiz olmasını talep etti. Önergede okulların açılacağı ilk gün İstanbulluları toplu taşıma araçlarına yönlendirerek bireysel araç kullanımını asgariye indirmenin hedeflendiğine dikkat çekilerek, ''Öğrencilerin okula başlayacağı 19 Eylül günü trafik yükünü hafifletmenin ve güvenli taşımacılığı özendirmenin'' hedeflendiği kaydedildi. ''teklif karar'' olarak görüşülen önerge, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, 19 Eylül Pazartesi günü, İETT Otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile Ulaşım AŞ'ye ait bütün metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları saat 06.00 ile 13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. 

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