İstanbul'da 160 bin liralık banka soygunu

Banka şubesine gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini uzun namlulu silahla etkisiz hale getirerek, yaklaşık 160 bin TL ve güvenlik görevlisinin tabancasını alarak kaçtı.

DHA'nın haberine göre, üzerlerinde uzun namlulu silah bulunan 2 kişi, saat 16.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki İSTOÇ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir banka şubesinden içeri girdi. Soyguncular, bankanın güvenlik görevlisini silahını alarak etkisiz hale getirdi.



Veznedeki görevlileri de silahla tehdit eden soyguncular, yaklaşık 160 bin TL ve güvenlik görevlisinin tabancasını alarak yaya olarak uzaklaştılar.

Polis ekipleri iki zanlıyı arıyor

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için banka ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Ekipler, soyguncuların bankanın biraz ilerisindeki 17 PA 613 plakalı bir minibüse binerek kaçtıklarını tespit etti. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.