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Yaşam

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

Kesintinin saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar yaşanması bekleniyor

06 Mart 2018 12:57

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle bugün saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesinti yapılacak yerler şöyle:

"Ümraniye'de Atatürk, İnkılap, Yamanevler, Armağanevler, Kazım Karabekir, Saray ve Hekimbaşı mahallelerinin tamamı ile Atakent, Site, Topağacı, Elmalıkent ve Dumlupınar mahallelerinin bir kısmı. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

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