İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON TL'LİK KORSAN KİTAP OPERASYONU

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Bayrampaşa’da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 31 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Kitapların yeni eğitim-öğretim yılında piyasaya sürülmesinin amaçlandığı belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri eğitim-öğretim yılının başlamasını fırsat bilerek korsan kitap basımı ve dağıtımı yapan bir kişiyi takibe aldı. Ekiplerin 3 aylık çalışmasının ardından kitapların dağıtım yeri olan Bayrampaşa’da bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 31 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Korsan kitaplar arasında üniversiteye hazırlık kitapları, üniversite ders kitapları, İngilizce ve Almanca hazırlık kitapları ile roman ve hikaye kitaplarının olduğu öğrenildi. Korsan kitapların yeni eğitim-öğretim yılında piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi.

OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kitapların basımı ve dağıtımını yaptığı düşünülen M.C.\'yi depoda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli M.C., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Korsan kitaplardan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kitapların kamyonetlere konulması

-Genel ve detaylar