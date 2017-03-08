İstanbul'da 15. Feminist Gece Yürüyüşü: Biz hayatı istiyoruz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İstanbul’da 15. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu'ndaki Fransız Kültür Merkezi'nin önünden, saat 19.30'da başladı.

“Tek başına olmaz, hayır. Kadınlar birlikte güçlü” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sokağa çıkan binlerce kadın, 15. Feminist Gece Yürüyüşü için İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi. Kadınlar yürüyüşten önce Fransız Kültür Merkezi'nin önünde buluştu.

Yürüyüş, 8 Mart uluslararası kadın greviyle dayanışma metni okunarak başladı. Mor dövizler, pankartlar, önlükler ve fularlar takan kadınların dövizlerinde; erkek egemenliğine, şiddete, cinsiyetçiliğe meydan okuyan sloganlar yer aldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan ve Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen grup, Taksim Tünel Meydanı'na geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, burada gurup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu. Gruptan Dılşah Eşli'nin okuduğu basın açıklamasında kadınların toplumdaki yerine, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, trans bireylerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekildi. Eşli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!"

Kadınlar hep bir ağızdan haykırıyor: Biz hayatı istiyoruz!

Yürüyüşte erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri anılarak "burada" diye haykırıldı:

Binlerce kadın Taksim'den Tünel'e böyle yürüdü:

Ankara Feminist Gece Yürüyüşü'ne müdahale

Ankara’da da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün akşamında Feminist Gece Yürüyüşü için buluştu. Ankara sokakları “Hayır! Geceler, sokaklar, bu hayat bizim!” diyen kadınların sloganlarıyla yankılandı. Eylemin bitmesinin ardından kadınların dağıldığı sırada polis müdahalesi gerçekleşti.Çevik kuvvet polislerinin 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı bildirildi.

Antalya’da kadınlara müdahale

Antalya’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) önünde bir araya geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken Toplumsal Olaylara Müdahale Araç'ları (TOMA) hazır bekletildi. Buradan Kalekapısı Meydanı’ndaki Attalos Heykeli'ne kadar yürümek isteyen kadınlara izin verilmeyen polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Kadınlar, Üçkapılar’da bidondan yaptıkları davulları çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasında yürüyüş konusunda uzun süre görüşme yapıldı. Görüşme sonunda grubun yürüyüş yapmadan basın açıklaması yapmasına izin verildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Suzan Yazıcı, iç savaş tehdidiyle barış umudunu çalanlara karşı duracaklarını kaydetti. Yazıcı, “Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir ‘hayır’ diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi muamelelerine karşı susmayacağız” dedi.

Polis ekipleri, basın açıklamasından sonra kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA’dan da kısa su sıkılmasıyla kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağıldı. Polis ekipleri, dağılan kadınları uzun süre takip etti.

İzmit'te de müdahale: 40 kişi gözaltına alındı

İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu, 40 kadını gözaltına aldı.

Eskişehirli kadınlardan yürüyüş

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı.

Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. 'Kadınlar haykırıyor, başkanlığa hayır diyor' yazılı pankart açan kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sibel Geriş şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart, dünyanın dört bir yanında alanlardayız. Birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. 158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların grevleriyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne."

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kadınlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Muğla'da yağmur altında kutlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sağanak yağmura rağmen coşkuyla devam etti.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan kadınlar, ellerinde, pankartlar taşıyarak ve düdük çalarak eylem yaptı. Eylem sırasında başlayan yağmura aldırmayan kadınlar slogan atmaya devam etti. Belediye Meydanı'na kadar sağanak yağmur altında yürüyen kadınlar, basın açıklamasını yaptı. Açıklamayı okuyan Dernek Başkanı Figan Erozan, "Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, bedenimizin ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, kürtaja erişimimize, çocuk doğurup doğurma kararımıza müdahalelere karşı, hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımızın marjinalize edilmesine karşı, güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara karşı, Türkiye'den kadınlar da dünyada yükselen bu sese ses veriyoruz.8 Mart 2017, 40'tan fazla ülkede Uluslararası Kadın Grevi Günü olarak tarihe geçiyor. Hayatı istiyoruz demek için, seçimlerimiz kararlarımız bizimdir demek için greve ses veriyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından grup halay çekerek eylemini sonlandırdı.

Manisalı kadınlar şarkılarla 'hayır' dedi

Manisa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Manisa Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, besteledikleri şarkılarla 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasaya 'hayır' dedi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisa Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Kadınların kutlamasına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. Slogan atan kadınların ellerinde 'Tacize, tecavüze hayır, kadınlar birlikte güçlü', 'Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün', 'Özgürlüğüm için hayır' yazılı pankartlar taşıdı. Kutlama öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Gülbahar Tahmilci basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Hasgör, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istedi. ADD Başkanı Gülbahar Tahmilci ise, cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilmesini talep etti. Tahmilci, "Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla yapılmalıdır. İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar besteledikleri 'hayır' şarkısını hep birlikte söyledi. Meydanda şarkı söylemeye kadınlara Manisa'nın kadın Milletvekili Tur Yıldız Biçer de eşlik etti.

Şarkının ardından kadınların kutlaması sona erdi.

Balıkesirli kadınlardan harmandalı

Balıkesir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alihikmetpaşa Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, harmandalı oynayıp, eğlendi.

Balıkesir Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş ve kutlama, kadınların saat 17.00'de, Yeşilli Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Etkinliğe katılanlar, Atalar Caddesi'ni izleyerek, Alihikmetpaşa Meydanı'na yürüdü. 'Külkedisi değil, ev işçisiyiz', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'OHAL'e de bu hale de karşıyız' 'Kadın cinayetleri politiktir' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa', 'Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması', 'Her gün 8 Mart, her gün mücadele' sloganları attı.

Konuşma yapan Balıkesir Kadın Platformu Sözcüsü Ayşe Yılmaz, iktidarın 14 yıllık uygulamalarını eleştirerek, "Hükümet, çıkardığı yasaların ve ulusal politikaların bütününde kadını birey olarak görmemektedir. 'Kadın- erkek eşit değildir', 'En az üç çocuk doğurun', 'Çocuk doğurarak vatani hizmetinizi yerine getirin' gibi söylemlerle yeni bir çalışma yaşamı ve yeni bir toplumsal yaşam inşa edilmek istenmektedir" dedi. Kadınların taleplerini de dile getiren Yılmaz, dayatma olduğunu söylediği başkanlıktan vazgeçilerek, tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek özgürlükçü ve demokratik bir anayasanın toplumsal uzlaşma ile hazırlanmasını istedi. Yılmaz, "İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalı, uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir" dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından kadınlar, erkeklerle birlikte davul- zurna eşliğinde harmandalı oynadı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem topluluğun sessizce dağılmasıyla sona erdi.

Zonguldak'ta kadınlar yürüdü

Zonguldak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 150 kadın, 'Kadına karşı şiddete hayır' sloganları atarak yürüdü.

Zonguldak Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş için kadınlar, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Kadınlar, 'Cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine, tek adam rejimine, karanlığa hayır', '8 Mart tatil olsun', Tecavüze hayır', 'Tecavüz insanlık suçudur sessiz kalma' yazılı dövizler taşıyıp, kadına karşı şiddete hayır sloganları atarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, kadınlara erkekler de destek verdi.

Madenci Anıtı önünde basın açıklaması okuyan grup, ardından şarkılar söyledi. Grup, daha sonra ellerindeki balonları gök yüzüne bıraktı.