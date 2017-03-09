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Binlerce kadın feminist gece yürüyüşünde haykırdı: Hayır, hayır demektir!

09 Mart 2017 01:11

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“Tek başına olmaz, hayır. Kadınlar birlikte güçlü” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sokağa çıkan binlerce kadın, 15. Feminist Gece Yürüyüşü için İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi.

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Kadınlar yürüyüşten önce Fransız Kültür Merkezi'nin önünde buluştu.

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15. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü, 8 Mart uluslararası kadın greviyle dayanışma metni okunarak başladı.

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Mor dövizler, mor pankartlar, mor önlükler ve mor fularlar takan kadınların dövizlerinde; erkek egemenliğine, şiddete, cinsiyetçiliğe meydan okuyan sloganlar yer aldı.

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Yürüyüş sırasında, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri anılarak “burada” diye haykırıldı.

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İşte fotoğraflarla 15. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü

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