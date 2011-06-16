-İSTANBUL'DA 15 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halinde bulunan 15 araç kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda 5, Güngören, Küçükçekmece, Esenler ve Beyoğlu'nda 2'şer, Kartal ve Bağcılar'da birer araç, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürdükleri sırada bazı araç sahiplerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.