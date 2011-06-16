T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA 15 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 12:25

-İSTANBUL'DA 15 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halinde bulunan 15 araç kundaklandı.  Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda 5, Güngören, Küçükçekmece, Esenler ve Beyoğlu'nda 2'şer, Kartal ve Bağcılar'da birer araç, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürdükleri sırada bazı araç sahiplerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24