İstanbul'da 13 ilçe karanlığa gömülecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. (BEDAŞ), Pazartesi günü İstanbul'un 13 ilçesinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında Beşiktaş, Fatih, Küçükçekmece, Kağıthane, Esenler, Şişli, Silivri, Eyüp, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu'nda yapılacak kesintilerin detayları şöyle:

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması şöyle:

Kesinti Saatleri: 14:30 - 15:30

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esentepe Mahallesinin;Villa Caddesi,Kasap Sokak,Özden Konakları İş Hanı ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 15:30 - 17:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çağlayan Mahallesinin;Şevketpaşa Caddesi,Zafer,Yavuz Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 10:30

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çağlayan Mahallesinin;Vatan,Taşocağı Caddeleri,Park,Yurt Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Silivrikapı Mahallesinin;Vidin Caddesi,Çevre Tiyatrosu,Serdengeçti,Öksüzce Camii Aralığı,Öksüzce Camii,Sırmakeş,Taşdelen Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında,Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Menderes,Kazım Karabekir Mahallelerinin;Kazım Karabekir,Atışalanı,Cihangir Caddeleri,376,378,373,374,,375,377,378,368,370,372,369,1001,1002 Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Sarıyer ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Balta Limanı,Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinin;İSKİ Atık Su Arıtma Tesisleri ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kazım Karabekir Mahallesinin;859,862,866,859/3,863,864 Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Güven Mahallesinin;Uçak Caddesi,Hanzer,Kahraman,Erguvan,Yamaç,Lalezar Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Sultangazi ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cebeci Mahallesinin;U Caddesi,2510,2511,2512,2513,2514 Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cennet Mahallesinin;Yahya Kemal Beyatlı,Barbaros,Hürriyet Caddeleri,Zafer,Kutlu,Özen,Pakten,Yıldırım Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Aksaray Mahallesinin;Haseki,Cerrahpaşa,Koca Mustafapaşa Caddeleri,Haseki Kadın,Açıkgöz,Nakşi,İpçi,Seyit Yakuphan,Küçük Mühendis Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yenimahalle Mahallesinin;Er,Küme,2501,Düz,Temel,Ara 3,2502,Şen,Şehit Ayhan Kocaman,Oğuzhan,Atılgan,Etli Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fevzi Çakmak,Kazım Karabekir Mahallesinin;Atışalanı Caddesi,1118,1119,1126,1118/1,1120,1126,1127 Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Beştelsiz,Veliefendi,Çırpıcı Mahallelerinin;123,121,75/13,Şehit Er Ercan Özer,Yeşilyol G,Rüstem Balkan,75/2,114/1,117,Yeşilyol F Ara,Bağ İçi,116,75/2,114,75/14,Şehit Er Faruk Sevim,Yeşilyol F,118,122,75/2,75/13,Şehit Ercan Üzer,Bağ İçi,Saha Yolu,75/2,116,Yeşilyol C Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gökalp,Beştelsiz Mahallelerinin;Dr.Muammer Aksoy Caddesi,37,34/3,38/1,35,34,73/1,36,73,73/6,69/2,38,,73/2,73/7,73/5,33,71,73,32/2,4073/4,34/138/2 Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında,

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 00:30 - 07:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esenkent,Aşık Veysel,Koza Mahalleleri ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında,Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:30 - 11:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gayrettepe Mahallesinin;Yasemin,Vefa Bayırı Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında,Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 11:30 - 13:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gayrettepe Mahallesinin;Hoşsohbet,Vefa Bayırı,Firuze Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 13:30 - 14:30

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esentepe Mahallesinin;Kasap Sokak ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cumhuriyet Mahallesinin;Kadri Haseki Caddesi,Karayemiş,Açelya Sokakları,Erkanlı,Bizimköy Sitesi ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 11:30 - 14:30

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çağlayan Mahallesinin;Taşocağı Caddesi,Taşlık,Sevin,Kurşun Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında, Eyüp ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nişanca Mahallesinin;Eyüp Bulvarı,Samancılar Caddeleri,Şükrü Kanatlı,Saka,Nimet,Kanarya Sokakları ve civarı

15.02.2016-15.02.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cennet Mahallesinin;Hürriyet,Mevlana,Alparslan Caddeleri,Pakten,Taşdelen,Güneş,Mehtap,Zafer,Deniz Sokakları ve civarı