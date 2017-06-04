İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

BEDAŞ, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'un Güngören, Bayrampaşa, Bakırköy, Sarıyer, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece, Şişli, Beyoğlu, Esenler, Avcılar, ve Kağıthane, ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintileri (3 Haziran Cumartesi)

- FATİH Mh., 275. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., SAVAŞ Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- İSMET PAŞA Mh., KENAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALTINTEPSİ Mh., KUBİLAY Sk., YAHYA KEMAL Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 15:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., MANOLYA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- REŞİTPAŞA Mh., İSTİNYE BAYIRI (İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ) Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintileri (4 Haziran Pazar)

- OSMANGAZİ Mh., GAZİ Cd., HADIMKÖY YOLU Cd., 2658. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CEBECİ Mh., TAŞ OCAĞI YOLU Sk., SELÇUKLU Bul., 2800. Sk., 2801. Sk., 2802. Sk., 2803. Sk., 2804. Sk., 2805. Sk., 2491. Sk., 2492. Sk., 2493. Sk., 2496. Sk., 2500. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., 3001. Sk., 3006. Sk., 319. Sk., 3004. Sk., 3002. Sk., SÜLEYMAN ŞAH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALTINTEPSİ Mh., ORDU Cd., OKUL Sk., BULUT Sk., İSTİKLAL Cd., ATATÜRK Cd., FEVZİ PAŞA Cd., KUBİLAY Sk., PETEK Sk., KUTLU Sk., SELVİ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., DERYA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HABİBLER Mh., YAYLA Mh., ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KANARYA Mh., 2.KEKLİK Sk., 1.ARDIÇ KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HALICIOĞLU Mh., TOKAÇ Sk., KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AYDEDE Cd., CAMBAZOĞLU Sk., ÇAYLAK Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FERİDİYE Cd., LAMARTİN Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., TARLABAŞI Bul., TOPÇU Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., BASMA TULUMBA Sk., ÇAM DALI Sk., ÇORBACI Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FERİDİYE Cd., TAKSİM FIRINI Sk., TARLABAŞI Bul., TURAN Cd., YOĞURTÇU FAİK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında İNÖNÜ Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARTALTEPE Mh., TEVFİKBEY Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KEMER Mh., ORUÇREİS Mh., HAVAALANI Mh., TURGUT REİS Mh., BİRLİK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 100. YIL Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 06:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CEBECİ Mh., 2548. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ÜNİVERSİTE Mh., CEMİL MERİÇ Sk., ŞELALE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., GONCA Sk., RUMELİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1625. Sk., 1630. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- OSMANGAZİ Mh., 2646. Sk., 2627. Sk., CEMİL MERİÇ Cd., 2677. Sk., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., BAĞLARİÇİ Cd., ÇAVUŞ Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA Cd., HASAN ÖNEL Cd., OKUL Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., KEMAL TÜRKLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.