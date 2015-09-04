T24 LogoT24 Logo
Çevre

İstanbul'da 12 ilçe için elektrik kesintisi uyarısı

Kesinti 6 Eylül'de yapılacak

04 Eylül 2015 12:09

İstanbul'da Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Avcılar, Fatih, Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Eyüp'ün bazı bölgelerine 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklama şöyle:

Şişli'de 08.00-18.00'de Fulya Mahallesi'nin Büyükdere ve Ortaklar caddeleri, Bahçeler Sokak ve civarı, Başakşehir'de 00.01-06.00'da Güvercintepe, Şahintepe, Tahtakale, Altınşehir mahallelerinin tamamı, 05.00-09.00 saatleri arasında Büyükçekmece'nin Yeni, Bahçelievler, Güzelce, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Muratbey mahalleleri, Silivri'nin Akören ve Danamandıra mahalleleri, Çatalca'nın tamamı ve civarı, Avcılar'da 23.00-03.00'te Tahtakale mahallesinin Ispartakule mevki ve civarı elektrik alamayacak.

Fatih'te 08.00-19.00'da Ali Kuşçu mahallesinin Fevzipaşa, İslambol, Fatih caddeleri, Yedi Emirler, Malta Çarşısı, Baş Müezzin, Boyacı Kapısı sokakları ve civarı, 09.00-19.00'da HobyarEminönü mahallesi'nin Nuruosmaniye Caddesi, Ali Baba Türbe, Gazi Sinanpaşa, Türbedar sokakları ve civarı, Esenyurt'ta 08.00-19.00'de Koza Mahallesi'nin 1643, 1635, 1636, 1645, 1644, Atatürk Bulvarı sokakları, Mimsan Sanayi Sitesi ve civarı, 09.00-19.00'da Güzelyurt ve Haramidere mahallelerinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve civarı, Arnavutköy'de 08.00-19.00'da Arnavutköy mahallesinin Prof. Mehmet Bozkurt Caddesi ve civarında kesinti uygulanacak.

Silivri'de 09.00-17.00'de Selimpaşa Sanayi Bölgesi ve civarı, 07.00-13.00'te Yolçatı Mahallesi'nin Güvercin Çiftliği Sokak, Güvercin Çiftliği ve civarı, 07.00-13.00'te Seymen Mahallesi'nin Gazi Yiğit Caddesi, Dirik, Küçükdere sokakları, Mustafa Özdemir, Hande Bozatlı, Halil Sezer, Nihat Bahçıvan, Klasis Golf Country ve civarı, Beylikdüzü'nde 09.00-19.00'da Adnan Kahveci Mahallesi'nin Davutpaşa, Harbiye, Mısırlı caddeleri ve civarı, Gaziosmanpaşa'da 09.00-14.00'te Fenertepe Mahallesi'nin Modesan, Emek İnşaat, Meka İnşaat, Seç Beton, Yalasan Beton, Pehlivan Kum ve civarı, Eyüp'te 08.00-18.00'de Rami Cuma Mahallesi'nin Talimhane Caddesi, Hacı Eşref, Topçu HASAN sokakları, İETT Garajı ve civarına elektrik verilemeyecek

ETİKETLER

elektrikhaberistanbulelektirkler ne zaman gelecekhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24