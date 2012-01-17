-İstanbul'da 1107 trafik kazası İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 1107 trafik kazası meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece yarısından sonra azalarak etkisini kaybetti. Hava sıcaklığı gece eksi 4 ile eksi 6 dereceye kadar düştü, öncelikle köprü ve viyadüklerde buzlanmalar meydana geldi. İki vardiya halinde çalışan ekipler gece boyunca ana arter, E-5 Karayolu ve kavşaklarda küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 5 bin 526 ton tuz, 55 ton solüsyon kullanıldı. İstanbul'da kar yağışının başlamasından sonra sabah saatlerine kadar 1107 trafik kazası meydana geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kimsesiz ve sokaklarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından spor salonlarında misafir ediliyor. Sarıyer Metin Oktay Spor Salonu'nda dün geceden itibaren 244 vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor.