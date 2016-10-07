İstanbul’da 11 ilçeye elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Fatih, Sarıyer, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Silivri ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde 8 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı, Güvenlik, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Mermerciler caddeleri ile Arap Mehmet, Alaca Cami, Soğancı Raşit sokaklarına 16.00-03.00 saatleri arasında, Mercan Mahallesi, Uzunçarşı, Mercan caddeleri ile Semaver, Örücüler Kapısı, Şeker Ahmetpaşa sokaklarına ve Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Çıkmazı, Tığcılar, Mercan Camii Çıkmazı sokakları ve civarına ise 03.00-06.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aynı gün Sarıyer'de Tarabya, Yeniköy, Ferahevler, İstinye, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Kireçburnu mahalleri 00.01-09.00 saatleri arasında, Reşitpaşa Mahallesi İstinye Bayırı Caddesi 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi 833. Sokak ile Beyaz Yalı ve Kubilay caddelerinde 08.00-19.30 saatleri arasında, Kartaltepe Mahallesi Fidanlık Sokak ve civarı 08.00-19.00 saatleri arasında, Beylikdüzü'nde Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş, Çalışlar caddeleri ve civarında 08.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Esenyurt’ta da Saadetdere Mahallesi, 3., 4., 5., sokaklar ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bahçelievler'de ise 08.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek sokak ve caddeler şöyle:

Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe, Siteler, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Çınar, Sanayi, Yıldırım Beyazıt, Atatürk Caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif Ağa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, Barış, Öksüz, Çavuş, Kahraman, Köyaltı, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, Paktaş, Nigar, Kaya 1, Kayalık, Huzur sokakları ile Çobançeşme Mahallesi Elmalı, Serik, Manavgat, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, Aşiyan 1, Tepecik, Yaprak 1, Kımız sokakları, Mithatpaşa, Dumlupınar caddeleri.

Zeytinburnu’nda da Nuripaşa Mahallesi 12., 12/1, 13., 14., 14/1 sk., 15., 16., 22., 22/1, 61/1, 61/2., 62/2, 62/2a, 63., 64/3, İsa Yusuf Alptekin sokakları civarına 08.30-20.30 saatleri arasında, Gökalp Mahallesi 44, 42/3, 42/4, 46/4, 48. 49/1, 49/2, 51., 58/4, 58/5, Hasan Sevim, Mektep Önü sokakları, 58 Bulvar Caddesi, Yenidoğan Mahallesi 42/5., 42/6, 46, 48., 49., 58/2, 58/3, Şehit Komiser Günaydın sokakları ve civarı 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Güngören’de ise Tozkoparan Mahallesi Hatemi, Göksel, Hamiyetli, Ezher ve Neşe sokakları ile Eski Londra Asfaltı, Albay Sedat Öcalan caddeleri ve civarına aynı gün 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenler’de, Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi ve civarına 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Aynı gün Silivri’de de Selimpaşa Mahallesi 203., 204., 205., 207. caddeleri ile 2163., 2139., 2142 sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Arnavutköy’de ise Boğazköy İstiklal Mahallesi ve civarına aynı gün 12.00-14.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.