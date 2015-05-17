İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da 11 ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren sular kesildi. Su kesintisi gerekçesi ise ağırlıklı olarak yine 'enerji kesintisi problemi' olarak duyuruldu.

Kış ve İlkbahar'ın bol yağışlı geçmesi sonucu bu yıl geçen senelere oranla su sıkıntısı gözükmüyor. Çevre Bakanlığı ve İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Ancak, 'şebeke hattı arızası' ya da 'enerji kesintisi problemi' vb. adlar altında İstanbul'da özellikle hafta sonları uygulanan su kesintileri halkı mağdur ediyor.

Radikal'de yayımlanan habere göre, İstanbul'da bugün de 11 ilçede sular sabahın erken saatlerinden itibaren kesildi. İSKİ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bu ilçelere 'tahmini olarak' akşam saatlerinden itibaren su verileceği duyuruldu ancak, aralarında Şişli'nin de bulunduğu 3 ilçeye öğle saatlerinden itibaren su verilmeye başlandı.

Su verilemeyen ilçeler

Çalışmaların bitmesiyle ilçelere kademeli olarak su verilmeye başlanırken halen Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt, Eyup, Kağıthane, Kartal ve Zeytinburnu'na su verilemiyor.

Kesintiden etkilenen bölgeler için tıklayınız...