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Yaşam

İstanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

BEDAŞ açıklamasına göre elektrik kesintisi yaşanacak iller

07 Mart 2017 23:50

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 10 Mart Cuma günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre; 

İstanbul'un Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 10 Mart'ta 09.00-20.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.               

İstanbul'un Avcılar  ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-16.00, Başakşehir  ilçesinin bazı mahallelerinde ise 09.00-15.00, Beylikdüzü ilçesinin bazı sokaklarında ise 09.00-16.00 ve Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.               

Aynı gün Esenler  ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-17.00, Esenyurt  ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 ve Eyüp ilçesinin bazı semtlerine 16.00-20.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.               

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde 10.00-16.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-15.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı sokaklarında 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. 

Zeytinburnu ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.               

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.              

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