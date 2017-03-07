İstanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 10 Mart Cuma günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre;



İstanbul'un Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 10 Mart'ta 09.00-20.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



İstanbul'un Avcılar ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-16.00, Başakşehir ilçesinin bazı mahallelerinde ise 09.00-15.00, Beylikdüzü ilçesinin bazı sokaklarında ise 09.00-16.00 ve Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün Esenler ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-17.00, Esenyurt ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 ve Eyüp ilçesinin bazı semtlerine 16.00-20.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Güngören ilçesinin bazı semtlerinde 10.00-16.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-15.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı sokaklarında 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Zeytinburnu ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.