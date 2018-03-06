İstanbul'da 100 noktada arama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-15' denetimi yapılıyor. 39 ilçedeki 100 noktada GBT ve arama yapılıyor.

İstanbul’da her hafta gerçekleştirilen Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulamasına bugün bir yenisi daha ekledi. 15’incisi yapılan ve ‘Kurt Kapanı’ adı verilen GBT uygulaması 39 ilçede 1500 polisin katılımıyla yapılıyor.

Polis ekipleri, 100 noktada kimlik kontrolü, araç ve üst araması gerçekleştiriyor.

Narkotik köpekleri ve polis helikopterlerinin de katıldığı uygulama çerçevesinde iskeleler, metro durakları ve kalabalık meydanlar tutulmuş durumda.