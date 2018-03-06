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Yaşam

İstanbul'da 100 noktada arama

Aramaya narkotik köpekleri ve polis helikopterleri de katıldı

06 Mart 2018 18:27

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-15' denetimi yapılıyor. 39 ilçedeki 100 noktada GBT ve arama yapılıyor.

İstanbul’da her hafta gerçekleştirilen Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulamasına bugün bir yenisi daha ekledi. 15’incisi yapılan ve ‘Kurt Kapanı’ adı verilen GBT uygulaması 39 ilçede 1500 polisin katılımıyla yapılıyor.

Polis ekipleri, 100 noktada kimlik kontrolü, araç ve üst araması gerçekleştiriyor.

Narkotik köpekleri ve polis helikopterlerinin de katıldığı uygulama çerçevesinde iskeleler, metro durakları ve kalabalık meydanlar tutulmuş durumda.

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GBTİstanbulKurt Kapanı 15100 nokta

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