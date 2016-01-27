İstanbul'da 100 bin liralık banka soygunu

İstanbul Okmeydanı'nda bir banka şubesini soyan silahlı ve maskeli 2 kişi 100 bin TL ve güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçtı. Polis, olaydan sonra yaklaşık 100 bin TL'yi alarak kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 15.15'te Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Soygun anında banka çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağlayarak oğlunu görmeye geldi

Bu arada, bankada çalışan oğlu Eyüp Töngel'in telefon etmesi üzerine telaşla olay yerine gelen anne Arife Töngel gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre ağlayan anne, ancak oğluna bir şey olmadığını gördükten sonra sakinleşebildi.

"Bize birşey demediler"

Soygun sırasında bankada bulunan bir müşteri de, “Silahlı 2 kişi. Bir el silah sesi geldi. Veznecilerden de paraları aldılar. Bize hiçbir şey demediler. Korktuk, panikledik" diye konuştu.

Polis geniş çaplı araştırma başlattı

Olay Yeri İnceleme ekipleri banka ve çevresinde yaklaşık 1 saat çalışma yaptı; çalışanların ve müşterilerin ifadeleri alındı. Polis, soygunu gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.