Antalya ve İstanbul'da banka soygunu!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, akşam saatlerinde Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen soyguncu silah tehdit ettiği gişe görevlisinden 15 bin TL alarak kaçtı.

Bir diğer banka soygunu Antalya'da gerçekleşirken soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 2 bin TL alıp kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre İddiaya göre, bankaya gelen silahlı bir kişi ilk önce banka güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra gişeye gelen soyguncu silahla tehdit ettiği gişe görevlisinden yaklaşık 15 bin TL alarak yaya olarak kaçtı. Banka çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri banka şubesinde güvenlik önlemi aldıktan sonra parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre Antalya'daki bir banka şubesine giren silahlı kişi, güvenlik görevlisi Zafer Akın'ı etkisiz hale getirip silahını gasp etti. Yere ateş ederek banka müşterisini yaralayan soyguncu, ardından yaklaşık 2 bin TL'yi alarak kaçtı.

Olay saat 17.25'te, merkez Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'ndaki bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Elinde tabancayla banka şubesine giren yüzü maskeli 30-35 yaşlarındaki erkek soyguncu, bankanın güvenlik görevlisi Zafer Akın'ı etkisiz hale getirip tabancasını gasp etti. Soyguncu, müşteri bulunan şubede yere bir kez ateş etti. Yerden seken mermi kadın müşterilerden M.M.'nin sağ ayağına isabet etti. M.M. acı içinde yere yığılırken, soyguncu vezneye yönelerek, uzattığı spor çantaya paraların konulmasını istedi. Banka görevlisi bankonun üzerinde bulunan 2 bin TL'yi çantaya koyarak soyguncuya verdi. Soyguncu aldığı para dolu çanta ve güvenlik görevlisinin tabancasını da yanına alarak şubeden çıkarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Banka çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, şube çalışanlarının bilgisine başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda yaralanan banka müşterisi M.M. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

