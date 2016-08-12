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Kültür-Sanat

İstanbul’da 100 bin kişiye 1 kitapçı düşüyor!

World Cities Culture Forum’un açıkladığı listede İstanbul, sahip olduğu Kütüphane sayısı ile de Dubai'yi geçerek sondan ikinci oldu

12 Ağustos 2016 02:46

Dünyadaki kültür tüketimi üzerine veriler toplayan World Cities Culture Forum’un açıkladığı istatistiklere göre İstanbul’da 100 bin kişiye 1 kitapçı düşüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Hong Kong'da 100 bin kişiye 21 kitapçı düşerken listede 18. sırada bulunan İstanbul'da, 100 bin kişiye 1 kitapçı düşüyor. Oranlamada en çok kitapçının olduğu diğer 5 metropol şöyle sıralanıyor: Taipei (17.6), Madrid (16), Şanghay (16), Toronto (13.9), New York (10).

İstanbul, 100 bin kişiye düşen kütüphane sayısında da listede en son sırada kalan Dubai'yi (0.3) geçerek sondan ikinci oldu. Edinburgh'da 100 bin kişiye 60.5 kütüphane düşerken İstanbul'da 100 bin kişiye 0.4 kütüphane düşüyor.

Oranlamada en çok kütüphanenin düştüğü metropoller Varşova (11.4), Brüksel (10), Paris (9.2), Seul (6), Şenzen (5.9) şeklinde sıralandı. Kütüphane sıralamasında da İstanbul'u geçen 5 metropol ise şöyle: Singapur (0.5), Roma (0.8), Taipei (1.8), New York (2.7), Sidney (3.3).

 

 

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