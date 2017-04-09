İstanbul'da 100 adımlık 'gazetecilere özgürlük' yürüyüşü

Bir grup gazetecinin çağrısı üzerine Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle bir yürüyüş düzenlendi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğunun 100'üncü günü olması nedeniyle Tünel'de buluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup, 100 adım attı.

Dışarıdaki Gazeteciler imzasıyla yayınlanan ve gazeteci Ertuğrul Mavioğlu tarafından okunan basın bildirisinde, "Birini diğerinden ayırmadan gazetecilik yaptığı için cezaevine konan 'tüm tutuklu gazetecilere özgürlük' talebimizi, bir kez daha haykırmak adına Ahmet Şık'ın tutukluğunun 100. gününde burada, Tünel'deyiz" denildi.

Bildiride ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bizden üç maymunu oynamamız isteniyor. Ama herkes bilsin ki Sabahattin Alilerin, Uğur Mumcuların, Ape Musaların, Metin Göktepelerin, Hrant Dinklerin Yaşar Kemallerin geleneğinden üç maymun çıkmaz. Göreceğiz, duyacağız, konuşacağız, yazacağız, düşüneceğiz, halkımızın haber alma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve her şeyden önemlisi unutmayacağız."

Tünel'den yapılan 100 adım yürüyüşüne gazetecilerin yanı sıra bazı sendika temsilcileri ile milletvekilleri de katıldı. Yürüyüşe katılanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıulu ile eski milletvekili gazeteci Melda Onur da yer alıyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da destek için Tünel'e gelen bir diğer isim olurken, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ile Garo Paylan ve eski milletvekillerinden Hasip Kaplan da yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe ayrıca DİSK de temsilci gönderdi.

Yürüyüş sırasında "Ahmet çıkacak, yine yazacak" gibi atılırken, katılımcılar basın özgürlüğüne dair çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı. Ayrıca katılımcılar, yakalarına "Gazeteciliklerine Tanığız" rozetleri taktı.

Basın özgürlüğü, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal dönemiyle birlikte Türkiye'nin en fazla eleştirildiği konuların başında geliyor.

Yerli ve yabancı gazeteci meslek kuruluşları, Türkiye'de 100'ün üzerinde tutuklu gazeteci olduğunu bildiriyor.

Hükümet ise bu kişilerin gazetecilikten dolayı tutuklanmadıklarını savunuyor. Son olarak Mart ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine 149 kişilik tutuklu gazeteci listesi gönderildiğini ancak bu kişilerin "hepsinin hırsız, çocuk istismarcısı ve terörist" olduğunu söylemişti.