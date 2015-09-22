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Yaşam

İstanbul'da 10 taksici ve bir kadını gasp eden 17 yaşındaki zanlı yakalandı

Fırat B., Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı

22 Eylül 2015 20:16

İstanbul'da iki gecede 10 ayrı taksi şoförünü ve bir kadını silahla gasp eden 17 yaşındaki Fırat B., Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.

DHA’da yer alan habere göre, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 19-20 Eylül'de gece saatlerinde taksi şoförlerine yönelik peş peşe yaşanan silahlı gasp olayları üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Taksicilerin verdikleri eşkal bilgisi doğrultusunda fotoğraf kayıtlarından şüphelinin izine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Fırat B.(17) yakalanarak gözaltına alındı. B.'nin üzerinden olaylarda kullandığı kuru sıkı tabanca çıktı. Şüphelinin, taksicilerden 20 ila 250 lira arasında para ile cep telefonu aldığı belirtildi. Fırat B.'nin kasten adam yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Fırat B., emniyetten çıkarılışı sırasında gazetecilere 'Kiramı ödemek için yaptım' dedi. Fırat B., nitelikli yağma suçlamasından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Fırat B'nin gasp ettiği belirtilen bir taksiye binişi de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

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