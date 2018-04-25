İstanbul'da 10 saati aşkın su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 25- 26 Nisan tarihli arasında su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saati aşan kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer etkilenecek.

Büyükçekmece

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mahallesi ,Çakmaklı Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi, Alkent 2000, Atatürk Mahallesi,

Açıklama : İçmesuyu depo ve terfi merkezinde çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mahallesi ,Çobançeşme Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kocasinan Mah, Merkez Mahyenibosna

Açıklama : İçmesuyu isale hattında çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi

Açıklama : İçmesuyu isale hattında çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mahallesi, Dereağzı Mahallesi, Gürpınar Mahallesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Barış Mahallesi, Büyükşehir Mahallesi

Açıklama : İçmesuyu depo ve terfi merkezinde çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mahallesi, Pınar Mahallesi, Atatürk Mahallesi [Kıraç Namık Kemal Mahallesi], Cumhuriyet Mahallesi

Açıklama : İçmesuyu depo ve terfi merkezinde çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

Küçükçekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mahallesi, Tevfikbey Mahallesi

Açıklama : İçmesuyu isale hattında çalışma yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mahallesi, Aydınevler Mahallesi

Açıklama : Ayedaş kaynaklı enerji kesintisi problemi

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 10:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Maden Mahallesi

Açıklama : İçmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir