İstanbul'da 10 saat su yok

İstanbul'un bazı semtlerinde 30 Ekim perşembe günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, zemin altı otopark inşaatı sahasında deplasesi sona eren Çeliktepe-Levent isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle, 30 Ekim perşembe günü 14.00-24.00 saatleri arasında Kağıthane ilçesinin Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sanayi, Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri, Beşiktaş ilçesinin Konaklar Mahallesi (4. Levent ve Levent), Şişli ilçesinin Huzur Mahallesi'ne su verilemeyeceği bildirildi.



