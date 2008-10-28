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Yaşam

İstanbul'da 10 saat su yok

İstanbul'un bazı semtlerinde 30 Ekim perşembe günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

28 Ekim 2008 02:00

İstanbul'un bazı semtlerinde 30 Ekim perşembe günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, zemin altı otopark inşaatı sahasında deplasesi sona eren Çeliktepe-Levent isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle, 30 Ekim perşembe günü 14.00-24.00 saatleri arasında Kağıthane ilçesinin Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sanayi, Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri, Beşiktaş ilçesinin Konaklar Mahallesi (4. Levent ve Levent), Şişli ilçesinin Huzur Mahallesi'ne su verilemeyeceği bildirildi.

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