İstanbul'da 1 milyar euroluk metro ihalesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek raylı sistemin ihalesinin yapıldığını açıkladı.



Samsun'da konuşan Arslan şunları söyledi:

"Bugün Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek raylı sistemin ihalesi yapıldı. İhale bedeli 999 milyon 769 bin 962 euro. Yani yaklaşık 1 milyar euro. Bugün bağlandı. Bunun Türk lirası karşılığı 3,5 milyar lira. Eskiden 500 milyon buldukları zaman IMF temsilcisinin karşısında el pençe duruyorlardı. Davul zurna çalıyorlardı. Türkiye'ye geldikleri zaman takla atıyorlardı."

Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon lira olarak belirlenirken, proje İstanbul trafiğine de nefes aldıracak.



66 Kilometre uzunluğunda olacak





Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak metro hattı Gayrettepe Yeni Havalimanı ve Yeni Havalimanı Halkalı yönünde 33'er kilometre olarak planlandı.





30 dakikaya inecek





Projenin hayata geçmesiyle şehir merkezi ile Yeni Havalimanı arasında ulaşım metro hattı ile 30 dakikaya düşecek.





13 istasyon yer alacak





Metro hattında toplam 13 istasyon yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018 tarihleri arasında ve 6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 tarihleri arasında tamamlanacak.