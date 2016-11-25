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Yaşam

İstanbul'da 1 milyar euroluk metro ihalesi

Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek raylı sistemin ihalesinin yapıldı

25 Kasım 2016 19:19

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek raylı sistemin ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Samsun'da konuşan Arslan şunları söyledi:

"Bugün Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek raylı sistemin ihalesi yapıldı. İhale bedeli 999 milyon 769 bin 962 euro. Yani yaklaşık 1 milyar euro. Bugün bağlandı. Bunun Türk lirası karşılığı 3,5 milyar lira. Eskiden 500 milyon buldukları zaman IMF temsilcisinin karşısında el pençe duruyorlardı. Davul zurna çalıyorlardı. Türkiye'ye geldikleri zaman takla atıyorlardı." 

Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon lira olarak belirlenirken, proje İstanbul trafiğine de nefes aldıracak. 


66 Kilometre uzunluğunda olacak



Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak metro hattı Gayrettepe Yeni Havalimanı ve Yeni Havalimanı Halkalı yönünde 33'er kilometre olarak planlandı.



30 dakikaya inecek



Projenin hayata geçmesiyle şehir merkezi ile Yeni Havalimanı arasında ulaşım metro hattı ile 30 dakikaya düşecek. 



13 istasyon yer alacak



Metro hattında toplam 13 istasyon yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018 tarihleri arasında ve 6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

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