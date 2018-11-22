İstanbul'da 39 ilçede denetim

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda gerçekleşen denetim 00.00'da başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştirdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.