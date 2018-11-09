T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da 39 ilçede denetim

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi

09 Kasım 2018 23:13

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ''Türkiye Güven Huzur-8'' asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede  yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet  Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici  Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç  işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması,  varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler  üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri  havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi.

 

ETİKETLER

istanbulasayişdenetimpoliskontrol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24