İstanbul'a yürüyüşleri yasaklanan cam işçilerinin bekleyişi sürüyor

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçinin, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte önceki gün İstanbul\'a başlattıkları yürüyüş, Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda bekleyen işçilerden Aydın Şahin, yarın yapılacak işveren ile görüşme ardından işe döneceklerine inandıklarını söyledi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması sonucu 90 işçi işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca önceki gün kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. 10 gün sonra İstanbul\'da olmayı hedefleyen işçilerin yürüyüşleri dün akşam Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Yarın işverenle yapılacak görüşmeyi beklemeleri istenen işçiler, bunun üzerinde Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde bir akaryakıt istasyonuna girerek burada beklemeye başladı. Güvenlik güçleri de işçilerin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İşçiler adına bugün basın açıklaması yapan Aydın Şahin, en büyük umutlarının yarın yapılacak olan işveren ile görüşme sonrasında işe dönecekleri inançları olduğunu söyledi. Şahin, şöyle dedi:

\"Direnişimizin 17\'nci günü ve ikinci etabındayız. Kırklareli Şişe Cam Fabrikası\'ndan fırın kapatma bahanesiyle işten çıkartıldık. İkinci etabımızda 25 kilometre yürüdük ve buraya kadar geldik. \'İş, aş, adalet\' sloganıyla yürüyorduk. Dün akşam itibariyle Emniyet yetkilileri bu yürüyüşün devam ettirilemeyeceği ve hatta burada konaklayamayacağımız bildirildi. Bu sırada pazartesi günü Şişecam Yönetim Kurulu\'nun bizim durumumuza ilişkin bir toplantısı olacağını öğrendik. Emniyet mensuplarının aldığı bu kararı arkadaşlarımızla değerlendireceğimizi söyledik. Değerlendirmemiz de bu toplantı sonuçlanacağına kadar burada kalma isteğimizi yeniledik. Milletvekillerimiz de bizim yanımızdaydı. Hep birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda Pazartesi akşamı bu toplantının sonucunu görünceye kadar yürüyüşümüze ara verdik. Bizim durumumuzla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir somut girişim olmamıştı. Bunu en azından bir kazanım olarak görüyoruz. Bu noktada bu toplantı bizim için önemli. Bunun sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bu kamp alanında işe dönüşümüzün sağlanacağına dair inancımızla Pazartesi saat 18.00\'e kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz. Aksi halde başlattığımız bu mücadelenin başarıya ulaşacağına kadar devam edeceğinden hiç kimsesinin kuşkusu olmasın.\"

Akaryakıt istasyonunda bekleyişlerini sürdüren işçiler, zaman zaman halay çekerken, slogan da attı.

FOTOĞRAFLI