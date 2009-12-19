İstanbul'a yılın ilk karı düştü!

T24

Otogarı su bastı

Kuvvetli yağış ve lodos uyarısı

Yağış yarın etkisini kaybedecek



Kar, daha sonra tüm Avrupa yakasında etkili olmaya başladı. İstanbul'da aniden bastıran yağmur ise Kumburgaz mevkiinde ulaşımı tek şeride indirdi. Sağanak yağmur nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın Esenler girişi su altında kaldı.Kar yağışı kısa sürede yerde beyaz bir örtü oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, otoyolda kontrollü olarak seyretti.Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı dün gece yarısına doğru tüm Avrupa yakasında etkili olmaya başladı. Anadolu yakasında da yüksek bölgelerde kar yağışı olduğu öğrenildi.Sağanak yağışın yanı sıra şiddetli rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış E-5 Karayolu Kumburgaz Mevkii'ndeki su baskınına neden oldu.Yağış nedeniyle Edirne yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.İstanbul'da etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarının alt katlarını su bastı.Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, otogarın alt katlarında su birikintileri oluşturdu. Bu nedenle bazı dükkanları su basarken, park halindeki otobüslerin de yarıya kadar su içinde kaldıkları görüldü. Yazıhanelerin bulunduğu üst kısımda ise otobüs kalkışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Tahliye çalışmaları yapmak üzere itfaiye ekiplerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, yağış dolayısıyla yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin yavaşlamasına ve zaman zaman durmasına neden oldu. Bu arada, akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, özellikle Avrupa yakasında su baskınlarına yol açtı.Esenler, Kumburgaz ve Başakşehir'in de aralarında bulunduğu bölgelerde 52 ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Öte yandan, Sirkeci-Topkapı-Zeytinburnu hafif metro hattında yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla yarım saat süreyle seferler yapılamadı. Yolcular, otobüslerle metrobüs hattına aktarıldı.İstanbul'da kuvvetli yağış ve lodos fırtınası beklentisi nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik uyarıya göre, kentin bu gece ve yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışın etkisine gireceği ve yağışların pazar günü de kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.Ayrıca, rüzgarın pazar günü lodostan kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra ve pazar günü il genelinde görülecek kuvvetli yağışın oluşturacağı olumsuzluklar ile pazar günü görülecek lodos fırtınasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların tedbirli olmaları yönünde uyarıldıkları kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların; trafikte dikkatli seyretmeleri, özellikle amatör denizciler ile balıkçılar ve küçük teknelerin denize çıkmamaları ve şiddetli lodos nedeniyle teknelerin bulundukları mahallerde gerekli tedbirleri almaları, lodosun etkisine karşı ısınma sistemlerini kontrol etmeleri, özellikle baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları, fırtınanın etkisiyle birlikte binalardan düşebilecek materyallere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, can ve mal emniyetleri açısından büyük önem arz ettiği bildirildi.Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da, İstanbul'un Avrupa yakasında bugün metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Yıldırım, kenti etkisi altına alan yağışlı havanın yarın etkisini kaybedeceğini ve havanın gün boyu parçalı çok bulutlu olacağını kaydetti. En düşük hava sıcaklığının yarın 2 derece olacağını ifade eden Yıldırım, pazar günü yağışların yeniden başlayacağını, en düşük hava sıcaklığının ise 7 derece olacağını vurguladı.Yıldırım, pazar günü kuvvetli rüzgarın da etkili olacağına dikkati çekerek, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Mustafa Yıldırım, pazartesi günü de aralıklarla sağanak yağışın süreceğini ifade etti.