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Yaşam

İstanbul'a yılın ilk karı düştü

Günler öncesinden beklenen kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

24 Aralık 2008 02:00

Günler öncesinden beklenen kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, Beylikdüzü civarında kar yağışı başladı. Kar yağışı ve rüzgar, trafiği de etkiledi.

Araçların yavaş seyrettiği görüldü. Öte yandan, sabah kar yağışı ile uyanan ve işlerine gitmek üzere duraklara giden İstanbullular, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürüyebildi.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Polis denetim yapacak

Bu arada İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle polis, araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz kontrolü yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte bugünden itibaren kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Trafik akışının aksamaması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ilimiz genelinde, araçlar üzerinde bulundurulması zorunlu olan zincir, çekme halatı ve takoz kontrolü yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri bakımından tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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