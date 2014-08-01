İstanbul'a yeni tramvay hattı

14 milyon nüfusuyla Avrupa’nın birçok ülkesinden büyük olan İstanbul’da yeni bir tramvay hattı daha planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından projelendirilen yeni tramvay hattı için düğmeye basıldı. Bayrampaşa-Eyüp-Eminönü arasında yapılacak 12 kilometrelik hattın, istasyon, ray sistemi ve fizibilite projesi için çalışmalara başlanıyor.

Zaman'da Sevgi Korkut'un imzasıyla yer alan habere göreİBB Başkanı Kadir Topbaş, 30 Mart’ta yapılan seçimler öncesinde vaat ettiği hattın fizibilite çalışmaları için düğmeye basıldı. İBB Planlama Müdürlüğü 12 kilometre uzunluğunda olması planlanan Bayrampaşa-Eminönü-Eyüp tramvay hattı için fizibilite projesi ihalesine çıkıyor. Yeni tramvay hattı Bayrampaşa, Eyüp ve Eminönü'nü birbirne bağlayacak. Bayrampaşa metro istasyonundan Ayvansaray'a gelecek tramvay burada Eminönü tramvay hattı ile buluşacak. Haliç boyunca ilerleyen hat Eyüp'te son bulacak. Hattın, İstanbul'daki dini turizmin odak noktası olan Eyüp trafiğine çözüm olması bekleniyor.

2 Eylül’de yapılacak ihale ile yeni projenin laşım etütleri, istasyon yerlerinin tespiti, istasyon ön projeleri belirlenecek. İşletme senaryoları düzenlenecek. Tüm güzergah ve istasyonların yer aldığı bölgelere ait 1/5 bin ve 1/1000 imar plan tadilatları; tramvay sisteminin gerektirdiği plan tekniğine uygun teklif plan paftaları hazırlanacak. Mali ve ekonomik fizibilite etütleri için çalışmalar yürütülecek. Etüt çalışmaları, bir yıl boyunca devam edecek. 2015'te tramvay hattı ve istasyonlara ilişkin yaklaşık maliyet çıkarılacak. Etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra yapım ihalesi için takvim belirlenecek.