İstanbul'a yeni metro hattı: Mecidiyeköy-Mahmutbey

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa yakasında büyük bir metro yatırımına daha başlanacağını açıkladı. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 dakikaya indirecek 17,5 kilometrelik metro projesinin ihalesi, 18 Eylül'de yapılacak.

Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı kapsayan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Depo-Bakım Sahası ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat İşleri Yapım İşi uluslararası ihaleye çıktı. Proje çalışmaları tamamlanan hattın inşaat ihalesi Kamu İhale Kurumu'nda ve Avrupa Birliği bülteninde yayınlandı. İhaleye yurt içi ve dışından birçok büyük inşaat firması ilgi göstermeye başladı.

Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ın trafik sorununa çözüm olacak metro, Mecidiyeköy'de Hacıosman-Yenikapı Metrosu'na entegre olarak başlayacak. Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy bölgelerinden geçerek Karadeniz Mahallesi'nde mevcut Edirnekapı-Sultançiftliği Hattı'na entegre olacak proje, Tekstilkent ve Yüzyıl Mahallesi'nden geçerek Mahmutbey'de, geçen ay açılan Mahmutbey-Başakşehir Metrosu ile birleşecek.

Rayların her biri saatte 70 bin kişi taşıyacak

İş ve yerleşim bakımından yoğun alanları tarayan hattın daha sonra Mecidiyeköy'den Kabataş'a uzatılması da planlanıyor. Yaklaşık 17,5 km uzunluğundaki Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, saatte tek yönde 70 bin kişi taşıyacak.

Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de yer alacağı proje, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 istasyondan oluşacak. Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey istasyonlarının yer alacağı metro hattı tamamlandığında Mecidiyeköy'den Mahmutbey'e 26 dakikada ulaşılacak.

İstanbul'daki metro ağları tamamlandığında ise Mahmutbey-Sarıyer-Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Üsküdar Marmaray 48,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy Marmaray 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı Marmaray 95,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakikaya inecek.

Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki metro hattının ihalesi, 18 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 11.00'da belediyenin Merter Ek Hizmet Binası İhale Salonu'nda yapılacak.