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Yaşam

İstanbul'a yeni bir üniversite

26 Ekim 2009 22:04

İstanbul'da, Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
     Tasarıya göre, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma'' kapsamında, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kurulacak.
     Üniversite; Mühendislik, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinden oluşacak.

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