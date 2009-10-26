İstanbul'a yeni bir üniversite

İstanbul'da, Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma'' kapsamında, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kurulacak.

Üniversite; Mühendislik, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinden oluşacak.