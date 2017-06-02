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Sağlık

İstanbul’a yaz ayları için dört yeni vapur hattı

Şehir Hatları’nın yeni hatları, 5 Haziran-17 Eylül tarihleri için geçerli olacak

02 Haziran 2017 21:41

İstanbul’da yaz ayları içerisinde geçerli olacak dört yeni vapur hattı geliyor.

Şehir Hatları’nın yeni hatları, 5 Haziran-17 Eylül tarihleri için geçerli olacak.

Yeni seferler, Eminönü-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar. Bostancı-Karaköy, hafta içi saat 06.45-19.20 arasında hizmet verecek.

Üsküdar-Eyüp hattı

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri de 12 Haziran-27 Ağustos tarihlerinde Poyraz’a kadar uzatıldı.

Sedef Adası seferleri, her gün Bostancı’dan Büyükada’da ücretsiz aktarmalı olarak iki gidiş iki dönüş şeklinde yaz boyu devam edecek.

Bir süredir bakımda olan tarihi Fener ve Balat iskeleleri de Üsküdar-Eyüp hattında hizmet vermeye başlayacak.

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