İstanbul'a yağmur geliyor

Hava sıcaklığının gün içinde değişmesi, İstanbul 'da yaşayanları, her sabah “Ne giyeceğim?” telaşına düşürüyor. Sabah serinliğinde giyilen hırka ya da ceket öğle saatlerinde bir “ağırlık” olurken, akşamları ise yetersiz kalıyor.

İstanbul 'da özellikle akşam saatlerinde kendini iyice hissettiren serin hava, aylardır kullanılmayan hafif kışlıkları dolaplarından çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul 'da birkaç gündür parçalı bulutlu ve akşamları serin seyreden havanın, yarın en yüksek 29, en düşük 20 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının düşerek, 7 Eylül Cuma günü yerini sağanak yağışa bırakacağı tahmin edilirken, sıcaklık en yüksek 28, en düşük 20 derece olacak.

Yağmurlu geçmesi beklenen cuma gününün ardından, havanın parçalı bulutlu ve 8 Eylül Cumartesi günü sıcaklığın en yüksek 28, en düşük 19 derece; 9 Eylül Pazar günü en yüksek 27, en düşük 19 derece olması öngörülüyor.