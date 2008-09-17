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Yaşam

İstanbul'a su baskını uyarısı

Kentte doluyla birlikte etkili olacak şiddetli yağmur nedeniyle su baskını tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

17 Eylül 2008 03:00

Yağmur bugün sabah önce Trakya’da başlayacak, ardından Marmara’ya yayılacak ve gece Batı Karadeniz’e ilerleyecek. İstanbul’a şiddetli yağmur öğleden sonra gelecek, su baskınları yaşanabilir. Perşembe günü sıcaklık 6 ila 8 derece azalacak.

Haftanın ilk iki günü 30 dereceyi geçen sıcaklıkla bunalan Türkiye’nin kuzeyi bugün Balkanlardan gelecek yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor. Marmara Bölgesi’nde gece de kısa süreli yağmur geçişleri görülecek, ancak şiddetli yağış bugün başlıyor. Sabah 11.00’den itibaren önce Trakya’yı etkileyecek, öğle saatlerinde kuvvetlenecek yağmur öğleden sonra İstanbul’un Avrupa yakasına ulaşacak. Geceden itibaren ise yağışlar Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak.

İstanbullular ve Marmara genelinde yaşayanlar bugün akşam ve gece boyunca, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın’da yaşayanlar ise gece ve yarın öğle saatlerine kadar su baskınlarını karşı terbirli olmalılar.

Yağış sırasında rüzgar kuvvetli esecek ve hava sıcaklığında hızlı düşüşler yaşanacak. Perşembe günü İstanbul, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde sıcaklık yaklaşık 6 ila 8 derece düşecek.

Yağışlar diğer bölgeler kadar kuvevtli olmasa da Eskişehir, Ankara, Yozgat ve Ege’de İzmir, Kütahya çevrelerini de etkileyecek.

30 derecenin üstündeki sıcaklık değerleri perşembe günü İstanbul’da 19, Ankara’da 22, İzmir’de 24 dereceye inecek.

Uzmanlar, mevsim değişikliğinin yaşanacağı bu hafta soğuk algınlığına karşı uyarıyor.

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