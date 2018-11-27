İstanbul'a soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Türkiye'de devam eden yağışlı havaya ek olarak soğuklar da geliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşerken perşembe gününden itibaren yurdun bazı noktalarında kar görülecek.

İstanbul'da ve Ankara'da cumartesi günü hava sıcaklıkları gece saatlerinde 3 derece dolaylarında hissedilecek. İzmir'de ise hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru gece saatlerinde 6 dereceye kadar düşecek. İşte yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji raporuna göre İstanbul’da bugün 18 derece dolaylarında seyredecek olan sıcaklıklar cumartesi günü gündüz bile en yüksek 6 derece seviyesinde olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun güneybatısında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri’nin doğusu ile Sivas’ın güney ve doğusunun yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya’nın batısı ile zamanla bölgenin kuzeybatısının yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu