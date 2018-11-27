İstanbul'a soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Türkiye'de devam eden yağışlı havaya ek olarak soğuklar da geliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşerken perşembe gününden itibaren yurdun bazı noktalarında kar görülecek.
İstanbul'da ve Ankara'da cumartesi günü hava sıcaklıkları gece saatlerinde 3 derece dolaylarında hissedilecek. İzmir'de ise hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru gece saatlerinde 6 dereceye kadar düşecek. İşte yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji raporuna göre İstanbul’da bugün 18 derece dolaylarında seyredecek olan sıcaklıklar cumartesi günü gündüz bile en yüksek 6 derece seviyesinde olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun güneybatısında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri’nin doğusu ile Sivas’ın güney ve doğusunun yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya’nın batısı ile zamanla bölgenin kuzeybatısının yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu