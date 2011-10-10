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Yaşam

İstanbul'a sel ve baskın uyarısı

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde devam eden yağışlar nedeniyle

10 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "günlük hava tahmin raporunda", bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. 



Yağışların, bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul’da kuvvetli olacağı tahmin edilen raporda, şu bilgilere yer verildi: "Hava sıcaklığı, bugün bölgenin batısında daha fazla olmak üzere 4-6 derece azalacak. Yarın ise batısında 1-2 derece artarken, doğusunda 1-2 derece azalacak. Kuzey-kuzeydoğudan orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde zaman zaman kısa süreli fırtına esecek. Akşam saatlerinden itibaren ise bölgenin batısında kuzey-kuzeybatı, doğusunda batı-güneybatı yönlerden orta kuvvette, Trakya ve Çanakkele’de rüzgar kuvvetli esecek." Yağışların bölgenin batısında kuvvetli olmasının beklendiği, ilgililerin ve vatandaşların sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirilen raporda, "Kuvvetli rüzgarın bölgenin kuzey ve batısında kuzey-kuzeydoğudan geceden itibaren ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, (ulaşımda aksamalar) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İstanbul’da yarın da yağışların aralıklı olarak devam edeceği, sıcaklığın 2 derece azalarak 18 dereceye düşmesinin beklendiği ifade edildi.



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