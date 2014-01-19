'İstanbul'a 4 gün sebze ve meyve gelmeyecek'

İstanbul'da 27 Ocak'tan sonra meyve sebze sıkıntısı baş gösterebilir. İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyeciler kontak kapatıyor.

Yüksek tonajlı araçların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah 7-10, akşam 16-20 saatleri arası geçişinin yasak olması Antalya'da protesto ediliyor.

İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan nakliyeciler, günlük 6 saati bulan bekleme süresinin 3 saate düşürülmesini istiyor. Nedeni, taze sebze ve meyvelerin yolda bozulma riski taşıması...

10 kooperatif üyesi bin 500 nakliyeci 27 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar sebze ve meyve sevkiyatı yapmayacak.