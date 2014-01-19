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Yaşam

'İstanbul'a 4 gün sebze ve meyve gelmeyecek'

Nakliyeciler, ağır tonajlı araçların FSM köprüsünden geçiş saatlerinin arttırılması talebiyle eylem yapacak, İstanbul'a 4 gün boyunca sebze ve meyve getirilmeyecek

19 Ocak 2014 16:40

İstanbul'da 27 Ocak'tan sonra meyve sebze sıkıntısı baş gösterebilir. İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyeciler kontak kapatıyor.

Yüksek tonajlı araçların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah 7-10, akşam 16-20 saatleri arası geçişinin yasak olması Antalya'da protesto ediliyor.

İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan nakliyeciler, günlük 6 saati bulan bekleme süresinin 3 saate düşürülmesini istiyor. Nedeni, taze sebze ve meyvelerin yolda bozulma riski taşıması...

10 kooperatif üyesi bin 500 nakliyeci 27 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar sebze ve meyve sevkiyatı yapmayacak.

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