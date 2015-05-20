İstanbul'a sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yurdun büyük bölümünde de sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Muğla dışında Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Eskişehir'in batısı, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor.

İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini

İHA’nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimler ile Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr, genellikle güney ve batı, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyi ile Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33