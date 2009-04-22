İstanbul'a sağanak yağışa dikkat!

Marmara Denizi'nde seyreden 57 şilep ve tanker, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine demirledi.



Marmara Denizi'nde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 57 şilep ile tanker zaman zaman saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden yollarına devam edemeyerek, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine çevirerek demirledi.



Geceyi Şarköy sahilinde geçiren gemiler, sabah saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasının ardından 42 şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 15 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy de bekliyor.

Fırtına, Marmara da balıkçıları da etkiledi. Şarköylü balıkçılar, fırtına yüzünden ava çıkamazken Marmara Denizi'ndeki tekneler de geri dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına demirledi.



İstanbul’da şiddetli yağışa dikkat!



İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ndan alınan bilgiye göre, kentte bugün hava çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor.

Yine rüzgarın poyrazdan saatte 70-80 kilometreye varan hızla eseceği, sıcaklığın 4-6 derece azalacağı, en yüksek sıcaklığın ise 17 derece olacağı kaydediliyor.



Yarın da hava çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve öğleden sonra parçalı bulutlu seyredecek. Rüzgar poyrazdan kısa süreli fırtına şeklinde kuvvetli olarak esecek. Yarın İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise 15 derece olacak. Yarından sonra rüzgar şiddetini azaltıyor. İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günleri yağış beklenmiyor. Cuma günü en yüksek sıcaklık 16, Cumartesi ise 18 derece olarak gerçekleşecek.



