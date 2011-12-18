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Yaşam

İstanbul’a sağanak uyarısı

İstanbul, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış görülecek.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış görülecek.
 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Marmara'nın Güney ve Doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.


İstanbul, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde iki gün yağışlı hava etkili olacak.


Kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ve ilgililerin muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ile ağaç veya direk devrilmesine karşı dikkatli olmaları istendi.

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