İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu; montları ve botları hazırlayın, Sibirya Ekspresi geliyor

T24

İstanbulluların kış başından bu yana beklediği, geçen hafta Ankara’da görüp de özendiği kar, sonunda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda perşembe akşam saatlerinde Türkiye’ye varması beklenen soğuk hava dalgasını ‘Sibirya Ekspresi’ olarak nitelendirdi.

Soğuk hava akımının Balkanlar’da güç kazanması öncesinde Orta ve Doğu Avrupa’da nasıl dolaştığını gösteren bir video paylaşan Kadıoğlu, “Sibirya Ekspresi geliyor. Zam gelmeden lazımsa mont, palto, kaban, parka vb inizi alın. Doğal gazı da şimdi pek kullanmasanız iyi olur” uyarısında bulundu. Kadıoğlu, öngörülerine şöyle devam etti:

“Tahminler çıldırmış durumda. Bazı tahminlere göre önümüzdeki Cuma İstanbul'da kar yağışı başlıyor ve onu takip eden hafta boyunca da İstanbul kar altında kalacak... Havanın sürpriz yapma hakkı her zaman saklıdır. Tahminleri sürekli takip etmek gerek.”

Cuma ve cumartesi kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu verilerine göre ise hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.

5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün hava sıcaklığı da 1 derece olarak bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi beklenirken, yağışların 2 günden fazla sürebileceği de belirtiliyor.