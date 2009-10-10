İstanbul'a milyonluk hazırlık

Tarihi Doğan Apartmanı'nda 3 milyon dolara üç tane daire alan Okan Bayülgen, dairelerden ikisini bebeği için bir milyon lira ödeyerek yeniledi.



Bundan iki yıl önce Galata'da bulunan 1890 doğumlu tarihi Doğan Apartmanı'ndan tanesi bir milyon dolara, üç tane daire satın alan Okan Büyülgen, aylardan beri dairelerin tadilatı ile ilgileniyordu. Bu süreç içinde 'İstanbul' adını verdikleri bir kız çocuk babası olan Bayülgen, evinin içini ailece oturabilecekleri şekilde yeniledi, kızı İstanbul'a da özel bir oda yaptırdı. Bayülgen, geniş ve manzaralı olan dördüncü kattaki daire ile çalışma ofisi olarak kullanacağı ikinci kattaki dairenin tadilatı için tam bir milyon lira harcadı.



Üç tane mimar değiştirdi



Evine karşı çok titiz olan Bayülgen şimdiye kadar üç mimar değiştirdi. Evinin her şeyiyle birebir ilgilenen ünlü şovmen, ustaların başında durdu, kapıları kendisi boyadı. Bayülgen dekorasyonda da son teknoloji ile klasiği buluşturdu. Mistik ve doğal bir ortam yaratılması için ahşabın ağırlıklı olarak kullanıldığı evde, paranın büyük kısmı da ahşap kaplamalar ile banyo ve mutfak için harcandı. Dairenin elektrik ve su tesisatı da baştan aşağı yenilendi.



Ofisi de binada



Önümüzdeki günlerde yeni evine taşınacak olan Bayülgen bu süre içinde ki zaman annesi için satın aldığı dairede kimi zaman da otelde kaldı. Ünlü şovmen, tarihi Doğan Apartmanı'nın ikinci katında bulunan üçüncü dairesini de hem ofis hem de atölye olarak kullanacak. Bayülgen misafirlerini de bu dairede ağırlayacak.



40 bin TL'lik küvet bir tek onda



Son teknolojiye göre yeniden yapılandırdığı evinde mistik ve doğal bir ortam olmasına da dikkat eden Bayülgen evi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Bayülgen, en büyük parayı ahşap kaplamaların yanı sıra banyo ve mutfağa harcadı. Özellikle Fransa'dan getirilen şeffaf özel bir küvete 40 bin TL ödeyen Bayülgen, bu küvet Türkiye'de tek olduğu için aylarca gümrükten ürünün çekilmesi için uğraştı. Bayülgen, bir süre önce dünyaya gelen kızları İstanbul için de çok özel bir oda yaptırdı...



