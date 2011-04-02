İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

T24- Marmara Bölgesi'nin batısında ve Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 19.00'a kadar, Marmara Bölgesi'nin batısında (İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçeleri) yağışların kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını ve oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Ayrıca, yarın saat 18.00'e kadar, Güney Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği ifade edilerek vatandaşlar, ani sel, su baskını ve sel riskine karşı uyarıldı.

Öte yandan, yarın saat 23.59'a kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



İzmir ve Aydın'a uyarı



1 Nisan 2011İzmir'in güney ilçeleri ile Aydın il genelinde, yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in güneyindeki Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Tire, Bayındır, Selçuk, Torbalı, Seferihisar ve Menderes ilçeleriyle Aydın il genelinde, 12-18 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Bu nedenle ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.



Marmara'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi





Gündüz saatlerinde başlayan gecede etkisini arttıran şiddetli poyraz fırtınası Marmara'da Deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Boğazlardan geçmek üzere Marmara denizinde seyreden 29 yerli ve yabancı bandıralı Şilep ve tanker saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz yüzünden yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirlediler.

Geceyi de tüm ışıklarını yakarak Şarköy'de geçiren gemilerde bulunan personel şiddetli poyraz ve yer yer 2 metreyi aşan dalgalar nedeniyle geceyi gemilerinde geçirdiler.

Şiddetli Poyraz'ın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından 21 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker sabah erken saatlerde Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket ettiler. 8 gemi Şarköy'de hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Yetkililer, vatandaşları sel ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Yağmur kazalara neden oldu





İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. E-5 Karayolu Bostancı Mevkii’nde kayganlaşan yolda duramayan iki taşıtın karıştığı kazada iki kişi yaralandı, yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İstanbul’da dün gece başlayan ve etkisini sabah saatlerinde arttıran yoğun yağış nedeniyle yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Özellikle anayollarda yaşanan kazalardan dolayı yollarda uzun taşıt kuyrukları oluştu. E-5 Karayolu Bostancı Mevkii Ankara istikametinde sabah 09.30 sularında meydana gelen kaza görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre şöyle gelişti: Bostancı Oto Sanayi Sitesi’ne giden İsmail Dikenlitepe’nin kullandığı 34 VK 53 27 plakalı Fort Transit marka kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Maltepe yönüne doğru seyreden Erdoğan Eker’in kullandığı 34 BD 3805 Tofaş Kartal marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin sol ön tekerleği yerinden fırladı, iki sürücü de yaralandı.



Yol trafiğe kapandı





Yaralanan sürücülerin yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken 112 Hızır Acil Servisi’ne de haber verildi. Kaza yerine ilk ulaşan ambulans durumu daha ağır olan Erdoğan Eker’i alarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yolun taşıt trafiğine kapanması nedeniyle ikinci ambulans kaza yerine yaklaşık 15 dakika sonra ulaşabildi.

Boynunda şiddetli çarpma nedeniyle zedelenme olan İsmail Dikenlitepe de ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafiğe tek yönlü olarak kapanan yol, taşıtların kaldırılmasının ardından açıldı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu üzerinde uzun taşıt zinciri oluştu. Sürücüler ile kazaya müdahale eden polis memurları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığı dikkat çekti.