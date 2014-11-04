Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman düşecek?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen sıcaklıkların başladığını ve 12 gün süreceğini söyledi. İstanbul başta olmak üzere yurdun Batı kesimlerinde kar yağışı beklenmediğini belirten Köse "İstanbul'un kışını, 20 Ocak 2015 ve sonrasında bekliyoruz. Kar yağışlarını bu mevsimde göreceğiz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Köse, yaptığı açıklamada, "Pastırma Yazı"nın, ekim ayının son haftasıyla kasımın ortalarında yaşandığını, esas isminin ise "Pastırma Ayazı" olduğunu vurguladı. Bu mevsimde gündüzlerin sıcak, geceleri ise ayaz olduğunu ifade eden Köse, ayazın etkisiyle sıcaklığın özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıfır derecenin altına düştüğünü belirtti.

'Dün başladı'



Pastırma sıcaklarının dün itabarıyla başladığını anlatan Köse, şöyle devam etti: "Atalarımız yaklaşık 400 yıl önce seyahatlere, heybelerinde bozulmasın diye kurutulmuş etlerle çıkmışlar. Ayazlı havadan dolayı bu mevsimde kuruttukları et çok lezzetli olduğu için ismi 'Pastırma Ayazı' demişler. Ama biz 'Pastırma Yazı' diyoruz. Aslında 'Pastırma Ayazı'ndan geliyor. Sebebi de şu; yazı anımsatan günler yaşanıyor.

Gündüzleri oldukça güneşli, sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi gözüküyor. Bu tarz havaların belirgin özelliğidir. Rüzgar hafif, insanları rahatsız etmiyor. Bu da ekim ayının sonu ile kasımın ortaları arasında görülüyor. Bazen yılda bir defa da oluşabilir. Üç gün yaşanıyor, arada bir iki gün hava tekrardan bozuyor, sonrasında bir 10 gün daha yaşanabiliyor. Bu sene de 'Pastırma Yazı'na dün itibarıyla başladık, 12 gün sürecek."



İstanbul'da hava sıcaklığnın 20 dereceye kadar yükseleceğini ifade eden Köse, bu dönemden sonra sıcaklığın azalacağını dile getirdi.

'Hortum riski devam ediyor'

Türkiye'nin adım adım kışa yaklaştığını, bu yıl El Nino'nun etkisiyle bol yağış görüldüğünü anımsatan Köse, "Hortumlar gördük yurdumuzun birçok noktasında. Hala görmeye devam ediyoruz. Akdeniz'de, özellikle Antalya ile Anamur arasında hortum oluşma riski devam ediyor" diye konuştu. Bu yıl hortumun sık görülmesinin sebebinin El Nino'nun tetiklemesiyle deniz suyunun sıcaklığının yükselmesi olduğunu söyleyen Köse, Karadeniz'de bile deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığına işaret etti.

Köse, "Deniz suyu hala sıcak. Yurdumuzun bir tarafında 50-60 santimetre kar yağışları var. Ege ve Akdeniz'de ise hala deniz sezonu devam ediyor. Otellerde doluluk oranları, yüzde 50 mertebesinde. Akdeniz sahillerinde deniz suyu sıcaklıkları 25-26 derecede. Hava sıcaklıkları da yaklaşık bu derecelerde olduğu için deniz sezonu 20 Kasım'a kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.

'İstanbul'a kış 20 Ocak'ta gelecek'





Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, aralık ayının ortasına kadar özellikle İstanbul başta olmak üzere yurdun Batı kesimlerinde kar yağışı beklenmediğini söyledi. İstanbul'da ilk kar yağışının genellikle Aralık ayının 15'inde görüldüğünü, bu yıl tarihte "biraz sapma" yaşanabileceğini belirten Köse, şöyle konuştu:



"Deniz suyunun sıcak oluşu sebebiyle 5-6 gün sarkabilir ya da hiç yağmayabilir aralık ayında. İstanbul'un kışını, 20 Ocak 2015 ve sonrasında bekliyoruz. Kar yağışlarını bu mevsimde göreceğiz. Aralık ayının ortasında bir kar yağışı alırsak, bu da sürpriz olmasın. İstanbul, genel mevsim normallerinde iki kez 10 santim üzerinde kar yağışı alıyor. Birisini 20 Ocak 2015, diğerini ise şubat başında alıyor. Bu sene bu civarda kar yağışını ön görüyoruz. Yurdun büyük bölümünde de benzer hava koşullarının olacağını tahmin ediyoruz. Ama özellikle

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış koşulları bekliyoruz."