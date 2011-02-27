İstanbul’a kar sürprizi

T24 - İstanbul’da etkili olan yağı, özellikle Anadolu Yakası’nda kara dönüştü. Kentteki yağışların 2 Mart’a kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan yağışlar Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde kara dönüştü.

Kentte öğleden sonra Ümraniye, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'nin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının geceye kadar yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 40 kilometreyi geçiyor.

Yağışlar, 2 Mart Çarşamba gününe kadar yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Hava sıcaklığının da Çarşamba gününe kadar kadar en düşük eksi 3, en yüksek 10 derece arasında olacağı kaydedildi.

Hissedilen sıcaklığın ise rüzgarın kuzeyden etkili olmasıyla daha düşük olacağı belirtildi.

Trakya Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı yarın kesilecek.



Doğu kara teslim

Bu geceye kadar doğuda yoğun kar yağışı var. Kar; Erzurum, Van ve Hakkari arasında daha yoğun yağacak. Yağışın köy yollarını kapatması bekleniyor. Yağışın yarın hafifleyeceği belirtildi.

Pazar günü Muğla-Antalya arasında kuvvetli sağanak yağmur olacak.

Soğukların 10 Mart’a kadar sürmesi tahmin ediliyor.





