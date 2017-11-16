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Yaşam

İstanbul'a kar soğukları geliyor!

Haftabaşından itibaren hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor

16 Kasım 2017 16:48

İstanbul'da kasım ayı başından beri mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademe kademe azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Haftasonuna kadar kentte yağış beklenmezken haftabaşından itibaren hava sıcaklığının kuvvetli düşmesi ve İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Ayın son haftası için vatandaşların kar soğuğuna şimdiden hazırlanması yönünde uyarı yapılarak, göstergelerin tam net olmamakla birlikte İstanbul’a mevsimin ilk karının yağabileceğine işaret edildi.

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esece

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